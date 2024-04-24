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اقتصاد

تعاون بين مجلسي سيدات ورجال الأعمال الأردني الإماراتي و«شمينا»

خلال التوقيع على الاتفاقية (تصوير: مصطفى رضا)
25 ابريل 2024 01:34

ريم البريكي (أبوظبي)

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استضاف مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، أمس، بمقر المجلس في أبوظبي، وفداً تجارياً من القطاع الخاص يضم مسؤولي ومدراء عموم 25 شركة من بلدية دونغ غوان بجمهورية الصين الشعبية معنية بقطاع الصناعات. كما ضم الوفد الصيني عدداً من أعضاء «مجلس شمينا» (المجلس العربي الصيني للأعمال).
حضر اللقاء، وفد من مكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس «سيدات الأعمال الأردني الإماراتي»، ومجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي.
وتم توقيع اتفاقيتي تعاون بين «مجلس شمينا» (المجلس العربي الصيني للأعمال)، 
وكل من مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، ومجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي.
وقع الاتفاقيتين عن الجانب الصيني الدكتورة شيماء بهاء الدين، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس العربي الصيني للأعمال والثقافة، ومن الجانب الإماراتي الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، رئيس مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، ومحمد صايل المعايطة، رئيس مجلس رجال الأعمال الأردني- الإماراتي.
وأشادت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي بتوقيع الاتفاقية بين مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي و«مجلس شمينا» «مجلس الأعمال الصيني الهندي- العربي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشارت إلى ضرورة توسع المجلس وفتح مجالات تعاون مع مراكز ومؤسسات دولية بهدف تعزيز التعاون في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك. وقالت: «نؤكد استعدادنا الدائم لتقديم الدعم وتطوير مجالات التعاون والأعمال بين القطاع الخاص وتشجيع رجال وسيدات الأعمال على اكتشاف الفرص الاستثمارية في الدولتين، والتعريف بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال والمحفزات الاقتصادية لدعم سهولة تأسيس وممارسة الأعمال، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين الصديقين». وتابعت: «سنواصل العمل من خلال مجلس سيدات الأعمال».
وأكد محمد صايل المعايطة، رئيس مجلس رجال الأعمال الأردني- الإماراتي، أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعتبر المسؤول الأول عن القطاع الخاص والشركات في الإمارة. وأوضح أنه بتوجيهات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تم استقبال الوفد الصيني التجاري الذي يضم مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في محافظة دونغ غوان، وتم بحث التعاون بين الشركات التابعة لمجلسي سيدات ورجال الأعمال الأردني- الإماراتي والوفد الصيني، وبحث سبل تعزيز التعاون بين جميع الأطراف. 
وأكدت الدكتورة شيماء بهاء الدين أهمية تعزيز التعاون بين مجلسي سيدات ورجال الأعمال الأردني- الإماراتي والوفد الصيني. 
وأوضحت أن الاتفاقيتين تتضمنان تعزيز التعاون بين الجميع، والتنسيق والمساعدة لدعم الزيارات وتبادلات الخبرات بين الشركات في الإمارات والصين، ودعم وتسهيل مختلف فعاليات الترويج التي تنظمها الهيئات التجارية والصناعية في البلدين.

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