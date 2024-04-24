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اقتصاد

1.53 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

1.53 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
25 ابريل 2024 01:34

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفعت السيولة الإجمالية التي تدفقت إلى أسواق الأسهم المحلية أمس، لتبلغ 1.53 مليار درهم بزيادة أكثر من 200 مليون درهم مقارنة مع أول أمس، في وقت بدأت فيه الشركات المدرجة الإعلان عن نتائج أعمالها للربع الأول بشكل متتالٍ.
وافتتحت سوقا المال في أبوظبي ودبي التداول خلال جلسة أمس على ارتفاع ملموس، إلا أنها عادت وأغلقت قريبة من مستويات إغلاقها ليوم أول أمس، وذلك نتيجة ضغوط عمليات جني الأرباح السريعة، التي شهدها النصف الثاني من الجلسة، إذ إن المستثمرين يحتاجون لمزيد من اليقين لتوسيع هامش المخاطرة الذي يمكن لهم تحمله.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة التداولات نحو 990 مليون درهم، حيث تم تداول 220 مليون سهم تقريباً، من خلال 15.17 ألف صفقة أبرمت في السوق خلال الجلسة.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 9045.03 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.07% مقارنة مع أول أمس.
وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بإجمالي تداولات بلغت قيمتها 208 ملايين درهم وأغلق سهم الشركة عند مستوى 399.5 درهم بانخفاض طفيف نسبته 0.03%، تلاها التداولات على سهم ألف ظبي القابضة بقيمة 86 مليون درهم وأغلق سهم الشركة عند مستوى 14.48 درهم بارتفاع 2.12% مقارنة مع أول أمس.
وشهد سهم الدار العقارية تداولات بقيمة نحو 60 مليون درهم وأغلق السهم عند مستوى 5.21 درهم مرتفعاً بنسبة 0.58%.
كما استقطب سهم ملتيبلاي نحو 52 مليون درهم من التداولات، وأغلق عند مستوى 2.41 درهم بانخفاض طفيف نسبته 0.41%.
وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات التي تدفقت للجلسة أمس نحو 546 مليون درهم، حيث تم تداول 179 مليون سهم من خلال 11.2 ألف صفقة.
وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4167.33 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.024%.
وتصدرت التداولات على سهم الخليجية للملاحة قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بقيمة تداول بلغت 142.3 مليون درهم بسعر 7.55 درهم للسهم الذي ارتفع بنسبة 5.153% مقارنة مع سعر إغلاقه أول أمس.
تلاه التداولات على سهم إعمار العقارية بقيمة 132 مليون درهم، حيث أغلق السهم على سعر 8.23 درهم بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1.79%، ثم جاء بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة تداولات بلغت 54 مليون درهم وأغلق السهم على سعر 16.25 درهم بارتفاع نسبته 3.834%، كما ارتفع أيضاً سعر السوق لسهم مصرف عجمان الذي أغلق على مستوى 1.89 درهم بارتفاع 1.61% واستقطب تداولات بقيمة 33.4 مليون درهم، فيما بلغت قيمة التداولات على سهم جي إف إتش نحو 24 مليون درهم وأغلق السهم على مستوى 0.955 درهم بارتفاع نسبته 0.632%.

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