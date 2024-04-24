تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي و«هاكن»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع سوق أبوظبي العالمي، وشركة «هاكن»، المتخصصة عالمياً في مجال التدقيق الأمني لتقنية البلوكتشين، مذكرة تفاهم لوضع معيار عالمي رائد لتقييم الأمن في هذا القطاع.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «نلتزم في سوق أبوظبي العالمي بوضع معايير عالمية متكاملة في مجال الامتثال التنظيمي من خلال الاستفادة من قدرات تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.. وتعكس شراكتنا مع هاكن نهجنا المبتكر والتزامنا بتحقيق التميز.. ونقدم في سوق أبوظبي العالمي، من خلال دمج التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، نموذجاً تنظيمياً متميزاً يعزز الشفافية والأمن والثقة في المشهد الرقمي.. وتمثل مذكرة التفاهم دفعة لحدود الابتكار في مجال تقنيات المراقبة ونحن فخورون بقيادة هذا التطور اللافت في القطاع».

من جانبه، أكد ديما بودورين، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لشركة هاكن، أهمية هذا التعاون، وقال: «ممتنون للغاية لإتاحة الفرصة لنا لدعم سوق أبوظبي العالمي في هذا المشروع الرائد.. إن خبرتنا في العمل مع القطاعات العامة، والتي تشمل عمليات التدقيق التي قمنا بها للبنية التحتية الأوروبية لخدمات البلوكتشين وتعاوننا مع الهيئات الحكومية، توفر أساساً متيناً لهذه الشراكة».