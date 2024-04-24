«الاتحاد للطيران» تطلق طائرة A380 بين أبوظبي وباريس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران عن بدء عملياتها التشغيلية على متن طائرة إيرباص A380 إلى مطار شارل ديغول في باريس، في الأول من نوفمبر 2024، لتكون العاصمة الفرنسية ثالثة مدينة يتم تشغيل الطائرة العملاقة إليها بعد لندن ونيويورك.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «كونها مدينة تشتهر بأسلوب حياتها ورونقها الخاص، تعتبر باريس الوجهة الأمثل لطائرة A380 الأيقونية. ويعكس هذا القرار التزامنا لتقديم سبل الراحة والخدمات المميزة على كافة درجات السفر».

وتابع: «يعزّز إطلاق الطائرة العملاقة على طريق أبوظبي – باريس رحلات السفر بداعي العمل، وتؤكد التزام الاتحاد بتسهيل رحلات الربط لسفر الأعمال والسفر إلى أبوظبي وما ورائها. وتضمن المقصورات الفريدة من نوعها ومستلزمات السفر المتميزة منح الضيوف المسافرين إمكانية العمل، والاسترخاء قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية وهم يشعرون بالراحة والانتعاش. وتخلق المميزات الخاصة مثل صالة الانتظار«المجلس»واستديوهات درجة الأعمال بيئة مثالية للإنتاجية والراحة. فمن خلال تعزيز تجربة السفر مع رحلات وصل أفضل والمزيد من الرفاهية، نجعل رحلات السفر أكثر سهولة ومتعة، لننقل المسافرين إلى أبوظبي للتعرف على الحياة الاقتصادية النشطة فيها وعلى بيئتها الثقافية الغنية مع الخدمة المتميزة التي تشتهر بها الاتحاد».