مساهمو مجموعة E7 يوافقون على تقسيم الأسهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «E7» ش.م.ع («E7» أو «المجموعة»)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت رمز المؤشر: E7)، عن عقد جمعيتها العمومية الأولى كشركة مدرجة، برئاسة أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

بالإضافة إلى النظر في والموافقة على بنود عادية عدة، وافق مساهمو مجموعة E7 على تقسيم أسهم مجموعة E7، حيث يجب تقسيم كل سهم صادر بقيمة 2.5 درهم من رأسمال الشركة إلى عشرة أسهم بحيث تكون قيمة كل سهم 0.25 درهم من رأس مال الشركة.

وقال أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «E7»: «نرحب بجميع مساهمينا في اجتماع الجمعية العمومية الأول، حيث نرى فيه خطوة مهمة أخرى في رحلة مجموعة E7 كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2023».