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اقتصاد

8 آلاف مشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية

خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
25 ابريل 2024 01:34

دبي (الاتحاد)

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تستضيف دبي النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية على مدى يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا، بتنظيم من مركز دبي المالي العالمي، ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي.
وتجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة. 
ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نمواً سريعاً، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليارات دولار عالمياً بحلول عام 2029 وفقاً لشركة موردور انتلجنس المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات. ورغم التراجع الذي تشهده العديد من الأسواق العالمية، من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد على 8% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2029. 
وتمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة المجال منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها. 
قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل القمة: «تضم دبي حوالي 60 بالمائة من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً. من المهم أن يجتمع قادة القطاع لمناقشة التحديات والفرص المقبلة في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع.. وتجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية أبرز الشخصيات الفاعلة في مجال التكنولوجبا المالية عبر الاستفادة من الموضوعات والأجندة المطروحة، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والشمولية والنمو على مستوى العالم».

التكنولوجيا المالية
الإمارات
دبي
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