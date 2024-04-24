«الظاهرة الزراعية» تدرس فرص الاستثمار في أميركا اللاتينية

كيتو (الاتحاد)

تدرس مجموعة الظاهرة الزراعية، فرص الاستثمار وفتح أسواق جديدة في القطاع الزراعي بدول أميركا اللاتينية، وذلك في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا وكولومبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتوسع الجغرافي للمجموعة. وتوجد المجموعة في 25 دولة حول العالم في 6 قارات، وتدير أكثر من 400 ألف فدان بقدرة إنتاج سنوية تفوق 7 ملايين طن من الحبوب والأعلاف، إلى جانب امتلاكها أكبر المزارع في العالم مثل جزيرة برايلا الواقعة في رومانيا بمساحة تتخطى 71 ألف هكتار، كما تمتلك مصنعين للأرز في الإمارات وباكستان بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنوياً.

وقال حمدان عبدالله الدرعي، مدير العمليات التشغيلية في المجموعة، إن القوى العاملة في «الظاهرة» تزيد على 5 آلاف موظف، وهو ما يمكنها من تلبية احتياجات أكثر من 45 سوقاً، ويسهم في تبوّؤها مكانة رائدة في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.