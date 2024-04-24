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اقتصاد

«القابضة» تؤسس اتفاقية للتمويل والاستثمار في الاقتصاد الكيني باستثمارات 500 مليون دولار

«القابضة» تؤسس اتفاقية للتمويل والاستثمار في الاقتصاد الكيني باستثمارات 500 مليون دولار
25 ابريل 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، أمس، عن تبادل مذكرة تفاهم لإنشاء اتفاقية إطارية مع وزارة التخطيط الاقتصادي والخزانة الوطنية في جمهوريا كينيا.
وتهدف الاتفاقية لاستكشاف استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أميركي في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في منطقة شرق أفريقيا، ومن المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 5%-6% في العام الجاري 2024.
وكانت الدولتان قد توصّلتا في بداية هذا العام إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تتيح للشركاء التجاريين في كلا البلدين الاستفادة من الفرص المشتركة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والتعدين والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ): «تسهم هذه الاتفاقية بتوطيد العلاقات الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات وكينيا، وتؤكد التزام «القابضة (ADQ)» بتعزيز الشراكات في الأسواق الرئيسة التي تتمم استراتيجيتنا الاستثمارية، بصورة تتيح للدول الأخرى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والمتنوعة التي توفرها محفظة شركاتنا.
ونأمل أن ينجح استثمارنا بتوفير فرص واعدة تُحقق المزيد من القيمة وتدعم النمو الاقتصادي في كينيا ومنطقة شرق أفريقيا، وتوظّف إمكانات التطوير الكبيرة التي تتمتع بها على النحو الأمثل».
الجدير بالذكر أن كينيا تُعدّ من بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية في شرق أفريقيا، وكانت من أوائل الدول الأفريقية التي بدأت معها دولة الإمارات محادثات بشأن اتفاق تجاري ثنائي في عام 2022. وفي عام 2023، ارتفعت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكينيا بواقع 26.4% على أساس سنوي، مسجّلة 3.1 مليار دولار أميركي.

كينيا
الإمارات
الشركة القابضة ADQ
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