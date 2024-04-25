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اقتصاد

"الطيران المدني" تصدر الموافقة التشغيلية لأول مهبط طائرات مزود بالطاقة النظيفة في الدولة

"الطيران المدني" تصدر الموافقة التشغيلية لأول مهبط طائرات مزود بالطاقة النظيفة في الدولة
25 ابريل 2024 09:33

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، عن إصدارها موافقة تشغيلية لأول مهبط عمودي (Vertiport) مزود بالطاقة النظيفة في الدولة، بعد التحقق من مطابقتها للوائح مهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، الأولى من نوعها على مستوى العالم.

جاء ذلك ضمن فعالية "دريفت إكس" التي تقام في حلبة ياس مارينا في أبوظبي، لتسليط الضوء على تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة ومساهمتها في صياغة مستقبل التنقل المدني وتعزيز كفاءة قطاع النقل في الدولة.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: "يُظهر هذا الإنجاز التزام الهيئة العامة للطيران المدني والقطاع بتسريع تبني تطبيقات التنقل الجوي المتقدمة في الدولة. ويؤكد النهج الاستباقي والريادي في نشر اللوائح الوطنية الداعمة لتمهيد الطريق لتشغيل المهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة بشكل آمن وفعال. ويمثل هذا الإنجاز خطوة أولى نحو استكشاف الإمكانيات الكاملة للتنقل الجوي المتقدم وتعزيز الابتكار في قطاع النقل".

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من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "اضطلعت الهيئة العامة للطيران المدني بدور محوري وفعال في قيادة تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية التي تدعم نمو قطاع التنقل الجوي المتطور والمستدام. وسنعمل معاً لنكرس مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لتطوير تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة". وأضاف:" يمثل أول مهبط للطائرات مزود بالطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً جديداً هاماً لقطاع حلول النقل المبتكرة، حيث يرسي البنية التحتية المتطورة في أبوظبي التي تساهم في إطلاق عصر جديد من التنقل المدني".

جدير بالذكر أن هذا الإنجاز لم يكن ممكناً دون الأسس التي وضعتها أول لائحة وطنية على مستوى العالم لمهابط الطائرات العمودية (Vertiports) المزودة بالطاقة النظيفة، والتي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني في مارس 2023.

المصدر: وام
الطاقة النظيفة
الطيران المدني
الإمارات
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