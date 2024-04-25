الذهب يهبط بضغط من موجة جني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2313.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 0443 بتوقيت جرينتش وذلك في رابع جلسة على التوالي من الهبوط.

كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2326.10 دولار للأوقية.

وهبط المعدن الأصفر بما يزيد عن مئة دولار منذ أن ارتفع إلى مستوى قياسي سجل فيه 2431.29 دولار في 12 أبريل وهبط بنسبة ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 901.60 دولار وهبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 991 دولاراً.