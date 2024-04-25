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اقتصاد

بدء الاكتتاب على أسهم زيادة رأس مال «دريك آند سكل»

بدء الاكتتاب على أسهم زيادة رأس مال «دريك آند سكل»
26 ابريل 2024 01:26

دبي (الاتحاد)

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بدأت أمس الخميس، عملية الاكتتاب على زيادة رأس مال أسهم شركة «دريك آند سكل انترناشونال» على أن تنتهي في 10 مايو 2024. وتعتبر عملية الاكتتاب إحدى الخطوات النهائية لإتمام عملية إعادة الهيكلة، ويبلغ حجم الاكتتاب 600 مليون درهم موزعة على 2.4 مليار سهم، ما يشكل فرصة لتعزيز قدرة الشركة، والحصول على سيولة نقدية كافية لتغطية خطة عملها وتنفيذها بالشكل المطلوب وتحقيق أهدافها.
ووفق بيان صادر عن الشركة، سيحظى المساهمون بالاستفادة من الاكتتاب بالأسهم الجديدة بسعر مخفض بقيمة 25 فلساً للسهم الواحد. وستتم عملية الاكتتاب من خلال المكاتب الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى أفرع بنك دبي التجاري في أبوظبي ودبي والشارقة.
ووفق بيان الشركة، للمشاركة في زيادة رأس المال، يجب على المساهمين التأكد من ظهور أسمائهم في سجل أسهم الشركة المحتفظ به لدى سوق دبي المالي بحلول نهاية ساعات عمل سوق دبي المالي في تاريخ الاستحقاق وهو 24 أبريل 2024، بالإضافة إلى وجوب امتلاك رقم مستثمر مسجل لدى سوق دبي المالي ليكونوا مؤهلين للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وأفادت الشركة، في هذا الإطار، بأنها تمكّنت من إتمام جميع المتطلبات الهادفة إلى إعادة هيكلتها، حيث وافقت جمعيتها العمومية التي عُقدت في الأول من شهر أبريل 2024، على مقترحات مجلس إدارتها الرامية إلى إعادة هيكلتها وزيادة رأس مالها. ووفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن فتح باب الاكتتاب على السهم سيقتصر على المساهمين الحاليين، ومن المتوقع أن يعود التداول على أسهم الشركة في 21 مايو المقبل 2024.

الاكتتاب
دريك آند سكل
شركة دريك آند سكل إنترناشيونال
الإمارات
شركة دريك أند سكل
سوق دبي المالي
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