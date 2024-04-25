2.14 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، نتائجه المالية عن الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 26% ليصل إلى 2.431 مليار درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، بينما بلغ صافي الأرباح 2.139 مليار درهم بعد خصم الضريبة.

وقال البنك، في بيان أمس إن هذا النمو القوي في الأرباح، جاء مدفوعاً في المقام الأول بنمو قوي في القروض الممنوحة في قطاعات الأعمال الأساسية للبنك، المتمثلة في مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

وأوضح البنك أن الدخل من الفوائد زاد بنسبة 16% ليصل إلى 3.301 مليار درهم، بينما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 21% ليصل إلى 1.285 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% ليصل إلى 4.586 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 30.9%، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18% لتصل إلى 3.169 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 594 مليار درهم، وارتفع إجمالي متوسط الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 17% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023 ليصل إلى 492 مليار درهم.

وشهدت محفظة القروض والسلفيات ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023 ليبلغ 318 مليار درهم.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 41 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2024، باستثناء سداد بعض القروض.

وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 24% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023 ليصل إلى 384 مليار درهم، بينما بلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 180 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2024 بارتفاع بنسبة 7% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، حيث شكلت نسبة 47% من إجمالي ودائع العملاء.

وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.26% بعد أن كانت 16.22% بنهاية عام 2023، كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.96% مقارنة مع 12.86% بنهاية عام 2023، بينما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 139.8 % في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 82.9%.

وتحسنت تكلفة المخاطر حيث بلغت نسبة 0.67% مع نهاية الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت 1.02%.

وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.44% بعد أن كانت 3.73% كما بنهاية العام وهي أدنى نسبة منذ عام 2020، وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 108.5% مقارنة مع 102.5% بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 167%.

ونجح البنك في استقطاب 152 ألف عميل جديد من عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وجذب ودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 12 مليار درهم، حيث أصبحت تمثل 47% من إجمالي ودائع العملاء.

وفي إطار التزامه بمتطلبات انضمامه إلى «التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر» وزيادة التزامه الخاص بالتمويل المستدام إلى مبلغ 125 مليار درهم بحلول عام 2030، ومبلغ 50 مليار درهم بحلول عام 2025، اعتمد البنك خريطة طريق واضحة للتركيز على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بعضويته في التحالف.

وفي هذا الإطار، يعمل بنك أبوظبي التجاري على تنمية محفظة القروض الخضراء المؤهلة بوتيرة متسارعة، حيث ارتفعت بنسبة 58% خلال ستة أشهر لتصل إلى 10 مليارات درهم في نهاية عام 2023.