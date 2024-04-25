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اقتصاد

811 مليون درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» الربعية

811 مليون درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» الربعية
26 ابريل 2024 01:26

دبي (الاتحاد)

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حقق مصرف الإمارات الإسلامي في الربع الأول من العام الجاري 2024، أرباحاً قياسية بلغت 811 مليون درهم، بزيادة نسبتها 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقال بيان أصدره المصرف، إن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 19%، مدعوماً بارتفاع كل من مصادر الدخل الممول وغير الممول، كما زادت الأرباح التشغيلية 28%.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 56% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8% عن نهاية العام 2023 ليصل إلى 95 مليار درهم، كما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين 6% عن نهاية العام 2023 إلى 57 مليار درهم، ونمت ودائع المتعاملين 9% لتصل إلى 66.7 مليار درهم، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 85.5%.
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة المصرف: «تعكس نتائجنا القوية تركيزنا على تقديم حلول مالية مبتكرة لمتعامينا مع حرصنا الدائم على تحسين تجربة المتعاملين عموماً والارتقاء بها نحو الأفضل».

مصرف الإمارات الإسلامي
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أرباح البنوك
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