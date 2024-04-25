أرباح «الإمارات دبي الوطني» ترتفع 12% إلى 6.7 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 12% إلى 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة، وفق بيان صحفي أصدره البنك أمس، مشيراً إلى ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 67% مقارنة بالربع السابق.

وتخطت قاعدة أصول المجموعة حاجز 900 مليار درهم بنمو وصلت نسبته إلى 5%، حيث شهدت قروض الأفراد أقوى أداء لها على الإطلاق في هذا الربع، فيما تم إغلاق صفقات بارزة لقروض الشركات بنجاح في جميع أنحاء المنطقة.

وأفاد بأن عدد فروع البنك في المملكة العربية السعودية ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 18 فرعاً خلال العام السابق، مشيراً إلى أن البنك قام بتحديث خدماته المصرفية في مصر.

ووفق البنك، حققت حملات العملاء والخدمات المصرفية الرقمية والعروض الترويجية زيادة ملحوظة قدرها 21 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، كما تحسنت جودة الائتمان بشكل كبير، وتمكنت المجموعة من عكس مخصصات انخفاض القيمة على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات وهو ما أتاح للعملاء الاستفادة من ظروف الاقتصاد المزدهر.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 67% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة».