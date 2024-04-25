1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت أسواق المال المحلية في دولة الإمارات بدعم من النتائج المالية للربع الأول لعدد من الشركات المدرجة، التي تم الإفصاح عنها خلال الأسبوع الحالي، لاسيما في قطاع البنوك، ما أدى إلى دعم تدفق السيولة النقدية للتداولات، التي بلغت قيمتها يوم أمس نحو 1.6 مليار درهم في سوقي أبوظبي ودبي.

وتظهر بيانات البنوك الثمانية التي أعلنت نتائجها حتى أمس أنها حققت أرباحاً صافية بقيمة 13.3 مليار درهم تقريباً في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 9.53 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023 بزيادة بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار درهم تعادل نمواً بما يقارب 40%.

وتعتبر هذه النتائج أفضل من التوقعات، لاسيما مع بدء سريان قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات الذي يفرض ضريبة بنسبة 9% على صافي الأرباح اعتباراً من مطلع 2024 للشركات التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يناير من العام الجاري، (الشركات التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو بدأت الامتثال لقانون الضريبة على الشركات في دولة الإمارات اعتباراً من 1 يوينو 2023).

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة التداولات 992 مليون درهم، أمس، حيث تم تداول 393 مليون سهم تقريباً، من خلال 16.5 ألف صفقة أبرمت في السوق خلال الجلسة.

وأغلق المؤشر العام للسوق قريباً من مستوى إغلاقه السابق بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.039% عند مستوى الإغلاق البالغ 9041.51 نقطة.

وتظهر البيانات أن تداولات المستثمرين الأجانب في السوق سجلت نحو 27 مليون درهم صافي بيع خلال جلسة الأمس.

ويشار إلى أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على نحو 34% من إجمالي قيمة التداول في سوق العاصمة أبوظبي خلال الجلسات الأربع الماضية، وبلغت محصلة تداولاتهم نحو 95 مليون درهم صافي بيع، الأمر الذي شكل ضغطاً على المؤشر العام للسوق.

وتظهر بيانات السوق، أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 2.4 مليار درهم صافي شراء كمحصلة لتداولاتهم في سوق أبوظبي خلال الربع الأول من 2024.

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداول 592 مليون درهم خلال جلسة الأمس، كانت محصلة تداول 224 مليون سهم من خلال 11.8 ألف صفقة تم إبرامها في السوق خلال الجلسة.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4169.87 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.061% مقارنة مع مستوى الإغلاق أول أمس.

وفي سوق دبي المالي أيضاً، سجلت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 54 مليون درهم خلال جلسة الأمس، كما بلغت محصلة تداولاتهم خلال الأسبوع الحالي نحو 93 مليون درهم صافي بيع أيضاً.

وكان المستثمرون الأجانب ضخوا نحو 1.5 مليار درهم صافي شراء في أسهم الشركات المدرجة بسوق دبي المالي خلال الربع الأول من 2024.