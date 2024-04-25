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اقتصاد

«المالية» تواصل جهودها لتعزيز الشمول المالي بالإمارات

يونس الخوري
26 ابريل 2024 01:26

دبي (الاتحاد)

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أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، التزام الإمارات بتحقيق الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة تلبي احتياجاتهم في مجتمع لا نقدي تسعى الإمارات للوصول إليه، موضحاً أنه رغم تقدم وإنجازات دولة الإمارات في تحقيق الشمول المالي، إلا أن الاهتمام المستمر به يرتبط بفكرة نشر الوعي المالي ومعرفة كيفية استخدام الأموال وإدارتها بالشكل الأفضل.
ويتم إحياء اليوم العربي للشمول المالي الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2024 تحت شعار «نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي»، حيث أثبتت الدراسات أن الاقتصادات والفئات الأقدر على الادخار أكثر قدرةً على تحمل الصدمات وأكثر استقراراً وثباتاً في معدلات النمو، وهو ما يؤكد أهمية تطوير أدوات ادخارية تناسب احتياجات الأفراد، وتضمن وصول الخدمات المالية إلى جميع الفئات الاجتماعية للاستفادة من الفرص الكامنة والكبيرة فيها.
وتنبع أهمية الشمول المالي من أهميته للنجاح في التنمية الاقتصادية الشاملة، وكونه جزءاً أساسياً من جهود توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع وتطوير البنية التحتية المالية.

الشمول المالي
الإمارات
يونس الخوري
وزارة المالية
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