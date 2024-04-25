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اقتصاد

قمة AIM للاستثمار في أبوظبي تستقطب 300 عارض

قمة AIM للاستثمار في أبوظبي تستقطب 300 عارض
26 ابريل 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد أكثر من 300 عارض من الشركات الناشئة في مختلف المجالات والقطاعات مشاركتهم ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار، والتي من المقرر عقدها خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال حول العالم.
وتعد الشركات الناشئة واحدة من المحاور الرئيسة لقمة (AIM) للاستثمار، التي يتم تنظيمها تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية»، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي). وتتميز أجندة AIM Startup 2024 بمجموعة واسعة من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية، التي تستعرض المشهد المتنوع لاتجاهات وتحديات الشركات الناشئة. وتتمحور المواضيع الرئيسية حول ظهور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ودمج التكنولوجيا في الشركات لتحقيق المرونة المالية، وكيفية اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وسط الاضطرابات المالية. إلى جانب مناقشة موضوعات مثل القيادة النسائية، واكتساب المواهب، والممارسات المستدامة.
بالإضافة إلى تنظيم مسابقة الشركات الناشئة سنوياً على هامش فعاليات قمة (AIM) للاستثمار، بهدف توفير بيئة تنافسية.

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