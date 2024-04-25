الإمارات تُشارك في مؤتمر الأيكاو للمطارات الخضراء باليونان

دبي (الاتحاد)

شاركت الإمارات في أعمال مؤتمر المطارات الخضراء التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو)، الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 18 إلى 19 أبريل الجاري.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، إن دولة الإمارات حريصة على أن تكون جزءاً من الحوار الدولي المتعلق بصياغة مستقبل قطاع الطيران المدني، كما أنها داعم رئيس للجهود الدولية الموجهة نحو تعزيز التحول نحو منظومة طيران خضراء، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وكذلك الرؤى والمستهدفات الوطنية للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف السويدي، أن مؤتمر المطارات الخضراء يمثل منصة مثالية تجمع بين جميع الشركاء المعنيين في صناعة الطيران، بما في ذلك شركات الطيران ومقدمو خدمات النقل الجوي ومطورو البنية التحتية، وغيرهم، ويتيح الفرصة للاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات المرتبطة بالتحول نحو الاستدامة في المطارات، بالإضافة إلى فرصة استعراض الجهود المحلية في الدولة والخطوات المتقدمة التي تمت في هذا الاتجاه. وتناول المؤتمر مناقشة أهم التحديات التي تواجهها مطارات العالم للاستعداد والتكيف لمستجدات التغيير المناخي، وتفهم تأثير التغيير المناخي على عملياتها، ووضع الخطط والاستثمارات الملائمة لذلك، وتهيئة البنية التحتية لاستقبال التغييرات التي ستطرأ في المستقبل القريب على وقود الطيران المتضمن كلاً من: الوقود المنخفض الكربون والوقود المستدام، وأنواع الوقود النظيف الأخرى مثل الهيدروجين وتحدياته.

وأدارت الإمارات جلسة رئيسية خلال فعاليات المؤتمر تحت عنوان «عصر وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون وغيرها من طاقات الطيران النظيفة»، والتي أدراتها المهندسة مريم البلوشي، نائب رئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة التابعة لمجلس منظمة الأيكاو، ورئيس لجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران المدني، رئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران بالدولة.