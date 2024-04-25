5.4 مليون نزيل بفنادق الإمارات خلال شهرين بنمو 10%

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد أن القطاع السياحي في الدولة يواصل أداءه الاستثنائي مع بداية العام الحالي، إذ وصل معدل الإشغال الفندقي إلى أكثر من 82.6% خلال شهري يناير وفبراير 2024، وبلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية نحو 9.1 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير 2024، وبزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة 5.4 مليون نزيل خلال شهري يناير وفبراير 2024 بنسبة نمو قدرها 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023.

وعقد «المجلس الاستشاري للضيافة» التابع لـ«مجلس الإمارات للسياحة» أمس، اجتماعه الأول برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبعضوية 10 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق السياحية الوطنية والعالمية، حيث اطلع المجلس على مجموعة من المبادرات الخاصة بـ «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» ودورها في تعزيز تنافسية قطاع الضيافة بالدولة ودفعه لمستويات أكثر نمواً وازدهاراً.

وأكد معالي ابن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة استطاعت أن تقدم تجربة سياحية فريدة ومتنوعة لزوارها من جميع أنحاء العالم، وحققت نتائج ومؤشرات ريادية تفوقت بها على العديد من الأسواق السياحية الإقليمية والعالمية البارزة.

وأشار معاليه إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أواخر العام 2022، مثَّلت نقطة تحول للمضي قدماً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز العمل الوطني المشترك وتعزيز الجهود والتواصل بين الجهات السياحية المعنية لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وقال معاليه خلال الاجتماع: «يعد قطاع الضيافة من أهم القطاعات السياحية في دولة الإمارات، وهو الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة كونه يتسم بخدمات سياحية ذات جودة عالية وفنادق ومنتجعات سياحية متميزة، وهو ما يجعله مؤهلاً لاستضافة مختلف أنواع السياح والزوار من مختلف الشرائح العمرية المتباينة».

واستعرض معاليه مجموعة من المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة القطاع السياحي في الدولة ومنها، ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.

إضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع التركيز على أهمية إدراج التخصصات السياحية المتنوعة في مختلف المراحل التعليمية في الدولة، لتأهيل وتدريب الطلاب والخريجين والكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة للعمل في الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الضيافة وتلبية احتياجات السوق بصفة مستمرة، لا سيما أن القطاع السياحي أسهم في توفير أكثر من 750 ألف فرصة عمل خلال العام 2022، بنسبة وصلت إلى 12% من إجمالي سوق العمالة في الدولة.