«دبي للسلع المتعددة» يختتم أولى جولاته الترويجية في اليابان

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، جولته الترويجية الأولى في اليابان ضمن سلسلة جولاته «وجد من أجل التجارة»، التي ينظمها بغرض تسليط الضوء على دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.

وقال المركز في بيان أصدره أمس إن الجولة ركزت على مجالات «الويب 3» والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية لتعزيز المنظومة التكنولوجية المزدهرة فيه.

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة 83 شركة يابانية تمثل أكثر من 24% من مجمل الشركات اليابانية العاملة في الإمارات.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول، والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: نرى أن سوقنا تتمتع بالكثير من الإمكانات التي يمكن لقطاع الأعمال الياباني الاستفادة منها، وتوفر تسهيلات ومزايا معَزّزة لتأسيس وممارسة الأعمال، بجانب ما تمتلكه من بنية تحتية حديثة بما فيها مركز الذكاء الاصطناعي المرتقب التابع للمركز.

من جانبه، قال شهاب أحمد محمد الفهيم، السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات لدى اليابان: بفضل العلاقات التاريخية التي تمتد لعقود بين دولتي الإمارات واليابان، يستمر تعاوننا في الازدهار، وهو ما يتضح من الزيادة الملحوظة في حجم التجارة الثنائية بنسبة 57.5% في عام 2022، لتصل قيمتها إلى أكثر من 54.5 مليار دولار.