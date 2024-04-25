مكتوم بن محمد: «محاكم مركز دبي المالي» وجهة عالمية رائدة لفض المنازعات التجارية

دبي (الاتحاد)

كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز، وهو النظام الأنجلوسكسوني «باللغة الإنجليزية» والذي يشكل مصدر دعم مهم للشركات العالمية في تسوية وحل أكبر نزاعاتها وأكثرها تعقيداً، لتحتل بذلك محاكم المركز مكانة مميزة بين المحاكم المتخصصة الأكثر تفضيلاً للأطراف المتنازعة في تسوية الدعاوى الصغيرة للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وكذلك دعاوى الأفراد.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن استراتيجية محاكم المركز تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة وضع معايير جديدة وفعّالة في تسوية النزاعات القضائية، بما يرسخ مكانة دبي واحدةً من أهم وأفضل المراكز المالية إقليمياً وعالمياً.

وقال سموه: «زيادة الإقبال على النظام القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دليل جديد على ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية الناجزة في دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وجعلها الخيار الأول لحل نزاعاتها القضائية».

وأضاف سموه: «تواكب محاكم مركز دبي المالي العالمي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي الرقمية، وتخدم مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها قطاع الخدمات القانونية الحكومية، ومن هنا كان التركيز على تمكين محاكم مركز دبي المالي العالمي من الاضطلاع بشريحة خدمات تسوية المنازعات الأكثر تقدماً في دولة الإمارات، وذلك بدعم من تطبيقات التكنولوجيا الذكية».

ووصل عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ضمن محاكم المركز - بما في ذلك دعاوى التحكيم والدعاوى المضادة - 111 قضية بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم، على الرغم من أن هذا الرقم تعرّض لتأثيرات ناجمة من القضايا الكبيرة المتعلقة بالتحكيم. كما سجّلت المحكمة الابتدائية قيمة قضايا بلغت 228.8 مليون درهم في المتوسط.

ووصلت القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة في دائرة دعاوى التحكيم في محاكم المركز في عام 2023 إلى 13.4 مليار درهم، بزيادة في القيمة تجاوزت نسبتها 994%، حيث بلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم.

وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: في عام 2023، سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي أوجه إقبال متعددة في كل درجة من درجات التقاضي تقريباً، وهذا ما يعكس الثقة المتزايدة في محاكم المركز لتسوية مجموعة متنوعة من النزاعات في المنطقة.

من جانبه، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازات كبيرة في الأداء خلال العام الماضي، ما يعكس نضج خدماتنا المقدمة والبنية التحتية التي نواصل تطويرها بهدف تلبية المقتضيات المنبثقة حديثاً التي يطلبها مستخدمو المحاكم.