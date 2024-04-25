مساهمو «بيانات» و«الياه سات» يوافقون على اندماج الشركتين لإنشاء SPACE42

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بيانات، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، أمس عن موافقة المساهمين على الاندماج المقترح بين الشركتين اللتين تتخذان من أبوظبي مقرًا لهما.

وسيؤدي الاندماج إلى إنشاء SPACE42، كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع حضور عالمي كبير.

وتمت التوصية بالاندماج في بداية الأمر من قبل مجلسي إدارة الشركتين في 18 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ منتصف العام 2024. وسيعمل الكيان الجديد على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني المتقدمة لشركة بيانات مع قدرات الاتصالات الفضائية المتقدمة لشركة الياه سات لإنشاء خدمات جديدة قائمة على تقنيات الفضاء، والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المجتمعات والاقتصادات.

وقال معالي منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة SPACE42 المُعين: يأتي إنشاء SPACE42 تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والتي تولي الابتكار أهمية خاصة باعتباره الأداة الرئيسية للتطور والتقدم وضمان مسيرة التنمية المستدامة، ومن خلال الاندماج بين شركتين من عمالقة الفضاء في الدولة، تواصل الإمارات إضافة نقلات نوعية وكبيرة في قطاع الفضاء مما يفتح آفاقاً واسعة لنمو القطاع على الصعيد العالمي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير كوادر عالمية المستوى، والنهوض بالاستكشاف العلمي.

من جانبه، قال كريم الصباغ، العضو المنتدب المُعين لشركة SPACE42: أرست بيانات والياه سات أسسًا قويةً لتبني عليها SPACE42 مع إمكانات هائلة لإحداث تغيير جذري في قطاع تكنولوجيا الفضاء. فمن خلال الخبرة المشتركة للشركتين، تقدم SPACE42 عرضًا فريدًا للسوق، يجمع بين الاتصالات الساتلية والذكاء الجيومكاني والذكاء الاصطناعي لريادة الحلول المبتكرة. ويمثل الاندماج خطوة مهمة للمساهمين، كما يؤكد التزامنا بتعزيز المكانة الرائدة عالميًا لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.