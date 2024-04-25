الإمارات والنمسا تبحثان مستجدات الشراكة الاستراتيجية

فيينا (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، معالي كارل نيهامر المستشار النمساوي في فيينا، ومعالي ألكسندر شالنبيرغ وزير خارجية النمسا، ومعالي ماغنوس برونر وزير المالية، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص.

ونقل معالي الدكتور سلطان الجابر، تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى الجانب النمساوي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالعلاقات الإماراتية النمساوية التي بدأت منذ 50 عاما وشهدت منذ نشأتها تطوراً مستمراً وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في عام 2021.

وأكد معاليه على ضرورة الارتقاء بهذه العلاقات والوصول بها إلى آفاق جديدة، من خلال إيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المتبادلة والمستدامة، والسعي للاستفادة منها في تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بما يسهم في جهود التنويع الاقتصادي، ويعود بالنفع على البلدين في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام.

كما أثنى معاليه، على المشاركة الإيجابية والفعّالة للنمسا خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي أعلنت خلاله زيادة مساهمتها في الصندوق الدولي الأخضر للمناخ إلى 160 مليون يورو سنوياً، ودعمها لمبادرات زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول 2030، والإعلانات والتعهدات المتعلقة بالزراعة والأنظمة الغذائية، والصحة.

وأشاد الجانب النمساوي، بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأكدوا كذلك تطلعهم لتعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تشمل المجالات السياسية الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: تحرص القيادة في دولة الإمارات على بناء وتوثيق علاقات التعاون مع المجتمع الدولي بما يساهم في دعم التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا الإطار، نثمّن جهود الشراكة الاستراتيجية مع النمسا والتي ستساهم بلا شك في تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الصديقين، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار معاليه إلى أنه «منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، شهدت العلاقات الإماراتية النمساوية تقدماً كبيراً، وساهمت هذه الشراكة في تعزيز التعاون ضمن محاورها الرئيسية، وإيجاد فرص جديدة للعمل المشترك بين كافة الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص في البلدين».

وقال معالي كارل نيهامر: تعتبر دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً للنمسا في مجموعة متنوعة من المجالات، بدءاً بتنويع مصادر الطاقة ووصولاً إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، رحب معالي أليكساندر شالينبرغ وزير الخارجية النمساوي، بزيارة معالي الدكتور سلطان الجابر، وعبر عن تثمين بلاده للعلاقات الدبلوماسية التي تمتد إلى 50 عاما. وقال: إن دولة الإمارات هي أهم شريك تجاري للنمسا في منطقة الخليج حيث تستضيف أكثر من 150 شركة نمساوية فيها.

وقال معالي ماغنوس برونر: يشرفنا الاحتفال خلال زيارة معالي الدكتور سلطان الجابر بذكرى سنوية هامة، تمثلت في مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، و30 عاما من الشراكة المتينة بين OMV وشركة أدنوك. كما احتفى الجانبان بمناسبة مرور حوالي 3 عقود من التعاون بين شركة أدنوك وشركة OMV.

جاء ذلك خلال حفل أقامه الدكتور ألفرد ستيرن الرئيس التنفيذي لشركة OMV، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين وممثلين عن شركتي أدنوك وOMV.