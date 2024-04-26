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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يفتتح مكتباً إقليمياً في السعودية

صندوق النقد الدولي يفتتح مكتباً إقليمياً في السعودية
26 ابريل 2024 09:45

افتتح صندوق النقد الدولي أمس، مكتباً إقليمياً في العاصمة السعودية الرياض، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش انعقاد "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ""واس"، أن المكتب الجديد سيعمل على بناء القدرات، والرقابة الإقليمية، ومد الجسور لدعم الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي لتعزيز الشراكة مع البلدان في الشرق الأوسط وخارجه، وسيعزز انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية.

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المصدر: وام
صندوق النقد الدولي
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