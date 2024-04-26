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اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع

الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع
26 ابريل 2024 13:16

لم يطرأ تغير كبير على الذهب اليوم الجمعة قبل تقرير أساسي للتضخم في الولايات المتحدة لكنه في سبيله لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

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تراجع أسعار الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2334.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2346.70 دولار للأوقية.

لكن الأسعار تراجعت 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وفي طريقها لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل ديسمبر. وقلت الأسعار بنحو مئة دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغته في 12 أبريل وسجل 2431.29 دولار.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.49 دولار للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 921.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 988.22 دولار. والمعادن الثلاثة في سبيلها لتسجيل خسائر أسبوعية.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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