«ريسبونس بلس» تستكمل استحواذها على «بروميثوس ميديكا»

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية (RPM)، استحواذها على شركة بروميثيوس البريطانية، تماشياً مع رؤيتها وسعيها الدائم لتحسين الخدمات التي تقدمها وتوسيع نطاقها الجغرافي عبر محفظة أعمال المجموعة.

وستواصل بروميثيوس ميديكال، التي كانت سابقاً سيفجارد ميديكال ومقرها الولايات المتحدة، العمل ككيان مستقل ضمن محفظة أعمال ريسبونس بلس للخدمات الطبية.

وسيتم تغيير العلامة التجارية لعمليات الشركة في المملكة المتحدة ومنطقة الشمال إلى بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال، في حين ستستمر عمليات الشركة في الإمارات تحت اسم بروميثيوس - الإمارات.

وبعد الاستحواذ تهدف ريسبونس بلس للخدمات الطبية إلى التوسع في سوق المملكة المتحدة ومنطقة الشمال من خلال الاستفادة من خبرة بروميثيوس في التدريب الطبي الدفاعي، واستشارات الخبراء والتدريب، وحلول ما قبل دخول المستشفى. ومن خلال بروميثيوس، وتهدف ريسبونس بلس للخدمات الطبية أيضاً إلى تقديم التدريب الطبي للعسكريين، وخدمات خدمات الاستقبال والإرشاد الطبية لكبار الشخصيات، كما تتطلع إلى توسيع خدمات التدريب الطبي المتخصصة.