«موديز» تؤكد تصنيف الودائع ببنك أبوظبي التجاري عند A1

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني (موديز) تصنيف الودائع الطويلة والقصيرة الأجل لبنك أبوظبي التجاري عند A1 وفي الوقت نفسه ذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك لا تزال مستقرة.

وأشارت «موديز» إلى أن تأكيد التقييم الائتماني الأساسي للبنك عند «baa3» يجسد الأداء المالي السليم للبنك مع التعافي المطرد بعد الجائحة في عامي 2021 و2022 والذي أعقبه نتائج قوية خلال عام 2023.

وقالت إن ذلك التصنيف يعكس رأس المال القوي إلى جانب التمويل والسيولة السليمة بالإضافة إلى الربحية المستردة، لافتة إلى أن موازنة نقاط القوة الائتمانية هذه تتم من خلال جودة الأصول الضعيفة نسبياً، وإن كانت في تحسن، وتركيزات الائتمان.

وترى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن التقييم الائتماني الأساسي للبنك عند «baa3» يعكس جودة الأصول، (وإن كان ذلك في اتجاه تحسن)، وتركيزات ائتمانية عالية. وقالت، إن نسبة القروض المتعثرة للبنك إلى إجمالي القروض (نسبة موديز، باستثناء القروض المقدمة للبنوك) بلغت 3.6% اعتباراً من ديسمبر 2023، بانخفاض من 8% في عام 2020 وأفاد التقرير بأن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لبنك أبوظبي التجاري تعكس توقعات الوكالة بأن رأس المال القوي للبنك والربحية المستردة بالإضافة إلى التمويل والسيولة السليمة ستظل مستقرة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، وسوف تستمر موازنة ذلك من خلال ضعف جودة الأصول نسبياً وتركيزات الائتمان، مؤكداً أن من العوامل التي قد تؤدي إلى ترقية التصنيف طويل الأجل للبنوك هو حدوث تحسن كبير في جودة أصول البنك.