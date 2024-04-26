3.1 مليار درهم تداولات القطاع العقاري بالشارقة خلال مارس الماضي

الشارقة (وام)

بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، خلال شهر مارس الماضي، 3.1 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 2,606 معاملات، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.1 مليون قدم مربعة خلال الفترة ذاتها، وذلك وفق «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. ويزخر سوق الشارقة العقاري، بالعديد من الخيارات الاستثمارية، ويتميز بالشفافية والمرونة وهو الأمر الذي ساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين، وعزز من مكانة الشارقة كإحدى الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.

وأوضح التقرير، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال مارس 2024، وصل إلى 2,606 معاملات، حيث بلغ عدد معاملات البيع 837 معاملة بنسبة 32.1% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 333 معاملة بنسبة 12.8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم، فيما بلغت بقية معاملات التصرفات الأخرى 1.436 معاملة ونسبتها 55.1% من العدد الكلي للمعاملات.