انتعاش مبيعات الهواتف الذكية في أبوظبي خلال الربع الأول

ريم البريكي (أبوظبي)

انتعشت مبيعات محال الهواتف الذكية في أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب أصحاب محال تجارية متخصصة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن السوق المحلية في العاصمة شهدت زيادة ملموسة خلال شهر رمضان المبارك بالتزامن مع تراجع أسعار الأجهزة الموجودة في الأسواق نتيجة إعلان عدد من المصنعين العالميين نيتهم طرح موديلات جديدة بنهاية النصف الأول من العام الحالي. وأشاروا إلى عدد المناسبات الموسمية وتزامن الفترة الماضية مع عيد الأم وعيد الفطر وعطلة الربيع في مدارس الدولة. ولفت هؤلاء إلى أن الطلب زاد على أجهزة الهواتف المتحركة عن العام الماضي والأعوام السابقة له، مع اعتماد العديد من المحال التجارية للبيع بواسطة التقسيط من دون فوائد، حيث نشطت العديد من البنوك التي تقدم هذا النوع من التمويل.



مناسبات متعاقبة

وقال صادق محمد باوزير «متسوق»: سوق الهواتف في أبوظبي يعرض الأحدث والأفضل ويتميز الشراء من محل بأنه أكثر راحة حيث يمكن للعميل اقتناء الجهاز مباشرة دون الحاجة لانتظار التوصيل من مواقع التسوق الإلكتروني، كما يمكن للعميل فحص الجهاز والتأكد من جودة الهاتف بالمحل قبل إتمام عملية الشراء.

وأضاف: ما يجعلني أشتري من المحل ذاته طوال السنوات الماضية هو ثقتي به، وبصفة عامة تتمتع المحال التجارية بأبوظبي بسمعة طيبة وهذا ناتج عن الدور الرقابي الكبير على الأسواق من الجهات المعنية، وقدرة العميل على الشكوى في جهات حماية المستهلك في حالات الغش في السلع المشتراة.

وأكد خالد عبدالله الكثيري «متسوق»، أن أكثر ما يبحث عنه هو تطور إمكانيات الكاميرا المدمجة كونه من هواة التصوير، ويفضل أن يكون فحص ومعرفة تفاصيل التقنيات من البائع ومن بعدها يفحصها بنفسه وبتجربتها، كما أنه يرى أن الأسعار معقولة، ومقاربة للأسعار في الخارج. ونوه بأن الهواتف الذكية هدية متماهية مع العديد من المناسبات مثل عيد الأم الذي حل في شهر مارس الماضي، وعيد الفطر السعيد، والاحتفالات العائلية كأعياد الميلاد.



قدرة شرائية

من جانبه، قال نوه رحمن نجيب الحق «بائع» في محل البركة للهواتف، إن الطلب زاد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن توفير السيولة المالية وتلبية الاحتياجات بات أكثر سهولة مع وجود طرق أكثر للتقسيط، موضحاً أن الهواتف المتحركة مطلوبة باستمرار ولا تقف على شهر محدد ولكنها تزيد مبيعاتها بشكل ملحوظ خلال مواسم العطل والسفر، باعتبارها أفضل الهدايا التي يحملها المسافر المقيم لأهله وأصدقائه عند السفر.



طرح الجديد

من جانبه، رأى حمزة إياد «مسؤول مبيعات» في محل الأميرة، أن المبيعات المحققة خلال الربع الأول من العام الحالي تعتبر الأفضل على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه في الأعوام السابقة وتحديداً خلال فترة «كورونا» رجحت كفة التجارة الإلكترونية بشكل أكبر عن المحال والأسواق، مشيراً إلى أن الطلب الآن في تزايد، متوقعاً أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي زيادة أكبر وتحديداً في شهر سبتمبر، حيث من المتوقع طرح أحدث الطرازات من الهواتف الذكية لشركة آبل.