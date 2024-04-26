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اقتصاد

اتفاقية بين «دبي الجنوب» والمركز الميكانيكي للخليج العربي

اتفاقية بين «دبي الجنوب» والمركز الميكانيكي للخليج العربي
27 ابريل 2024 01:23

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، أمس، توقيع اتفاقية مع المركز الميكانيكي للخليج العربي لعلامات السيارات الفاخرة في الإمارات، لافتتاح صالة عرض ومركز خدمة جديد بقيمة 500 مليون درهم في «دبي الجنوب»، لتلبية احتياجات عملاء علاماتها التجارية.
وتمتد المنشأة المتطورة التي ستُشَيَّد على مساحة 33 ألف متر مربع، وستوفّر صالة عرض لسيارات BMW، وMINI، وRolls Royce، والعديد من العلامات التجارية الأخرى، كما ستضم المنشأة مركزاً للخدمة الشامل لتلبية احتياجات العملاء في مرحلة ما بعد البيع وخدمات الصيانة. 
وتتمتع المنشأة بموقع استراتيجي في «ذا بزنس أفنيو»، وهي وجهة رئيسية على مقربة من مبنى الطيران الخاص ومطار آل مكتوم الدولي، توفر سهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد والمنطقة الحرة بجبل علي، وشارع إكسبو.  وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تعتبر هذه المنشأة الجديدة شهادة على الجاذبية التي تتميز بها دبي الجنوب للشركات، بفضل منظومتها المتكاملة وبنيتها التحتية الحديثة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الأعمال».  وأضاف: «نحن ملتزمون بتقديم أشكال الدعم كافة للمركز الميكانيكي للخليج العربي، للمساهمة في توفير خدمات استثنائية لعملائه في المنشأة الجديدة».

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