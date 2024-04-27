اتفاق تجارة بين الهند وسلطنة عُمان

نيودلهي (رويترز)

قال مسؤولان بالحكومة الهندية إن الهند وسلطنة عمان ستوقعان اتفاقاً تجارياً خلال الأشهر المقبلة، إذ تسعى نيودلهي إلى توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط، حيث يهدد التوتر المتزايد طرق شحن رئيسية.

وذكر أحد المسؤولين لرويترز: «سيساعد ذلك الهند في الحصول على شريك استراتيجي والوصول إلى طرق التجارة الرئيسية في منطقة مضطربة».

وقال المسؤولان: إن الاتفاق التجاري يتطلب موافقة الحكومة التي ستفوز في الانتخابات الوطنية الجارية في الهند، والتي من المقرر أن تعلن نتائجها في الرابع من يونيو.

وقال المسؤولان: إن الاتفاق المزمع مع عُمان «يعطي أيضاً ميزة تنافسية؛ إذ يتفاوض مجلس التعاون الخليجي على اتفاقيتين تجاريتين مع باكستان والصين».

وأوضحا أن سلطنة عمان وافقت على إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات هندية قيمتها ثلاثة مليارات دولار سنوياً، بما في ذلك المنتجات الزراعية.