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اقتصاد

252.8 مليون دولار أرباح «البنك العربي»

252.8 مليون دولار أرباح «البنك العربي»
28 ابريل 2024 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2024، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 252.8 مليون دولار، مقارنة بـ216.3 مليون دولار كما في 31 مارس 2023، محققة نمواً بنسبة 17%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 11.3 مليار دولار.
وصرح صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، بأن البنك العربي حقق أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام 2024 مرتكزاً على وجوده في العديد من المناطق، خصوصاً منطقة الخليج العربي، وتنوع نموذج أعماله وجودة أصوله، على الرغم مما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية. وأكد المصري أن البنك يعمل ضمن استراتيجية واضحة تعتمد على إدارته الحصيفة للسيولة ورأس المال وقدرته على التعامل بشكل فعال مع المخاطر، كما أعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار بتحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه، مستنداً على رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة.
من جهتها، أوضحت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة الأداء التشغيلي القوي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها إلى جانب متانة المركز المالي للبنك، مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 10%.
وأكدت الصادق على استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة.

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