أول عمومية لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» 29 أبريل

أبوظبي (وام)

تعقد شركة أدنوك للإمداد والخدمات، الذراع المخصصة للخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، أول جمعية عمومية سنوية لمساهميها في 29 أبريل الحالي.

يأتي هذا الاجتماع بعد نجاح عملية الاكتتاب العام التي شهدتها الشركة في العام الماضي، وشهد طرح شركة أدنوك للإمداد والخدمات، إحدى الشركات الست التابعة لمجموعة أدنوك والمتاحة للتداول حالياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إقبالاً غير مسبوق حيث فاق الاكتتاب العرض بمعدل 163 مرة، وبذلك احتلت المرتبة الثانية كأكبر عملية اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.

ومنذ إدراجها، حققت الشركة نتائج استثنائية، حيث اختتمت العام بزيادة قدرها 138% على أساس سنوي في صافي الربح وارتفاع بنسبة 91% في سعر السهم.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات «مع إتمام عامنا الأول كشركة مدرجة للاكتتاب العام، نبقى ملتزمين التزاماً راسخاً باستراتيجية النمو التحولية التي وضعناها، والتي ستفتح المجال لتعزيز مكانتنا كشركة مالكة ومُشغلة لأحد أكبر أساطيل الخدمات اللوجستية والبحرية في العالم ودخولها أسواقا جديدة بهدف توسيع حضورها الجغرافي وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة للنمو الذكي وتقديمها خدمات لوجستية بحرية شاملة لقطاع الطاقة».

وأكّد أن الشركة ملتزمة بمواصلة نهج تصاعدي لتوزيعات الأرباح، مع سعيها لزيادة الأرباح السنوية بنسبة لا تقل عن 5% في السنوات المقبلة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، سيتم تصويت المساهمين على توزيعات الأرباح النهائية لعام 2023 التي تبلغ 130 مليون دولار «477 مليون درهم» بما يعادل 6.45 فلس للسهم، والذي أوصى بها مجلس إدارة الشركة عند إعلان النتائج المالية للسنة المالية كاملة.

وأعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أن خطة عملها الخاصة بتطبيق معايير الاستدامة في جميع عملياتها تتماشى تماماً مع هدف مجموعة أدنوك لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.