الأحد 28 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أول عمومية لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» 29 أبريل

أول عمومية لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» 29 أبريل
28 ابريل 2024 01:20

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للتنقل» يدرس توفير مركبات كهربائية للتنقل البحري
برعاية خالد بن زايد.. انطلاق المؤتمر الدولي للمستجدات في التوحد «تحديات وحلول»

تعقد شركة أدنوك للإمداد والخدمات، الذراع المخصصة للخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، أول جمعية عمومية سنوية لمساهميها في 29 أبريل الحالي.
يأتي هذا الاجتماع بعد نجاح عملية الاكتتاب العام التي شهدتها الشركة في العام الماضي، وشهد طرح شركة أدنوك للإمداد والخدمات، إحدى الشركات الست التابعة لمجموعة أدنوك والمتاحة للتداول حالياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إقبالاً غير مسبوق حيث فاق الاكتتاب العرض بمعدل 163 مرة، وبذلك احتلت المرتبة الثانية كأكبر عملية اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.
ومنذ إدراجها، حققت الشركة نتائج استثنائية، حيث اختتمت العام بزيادة قدرها 138% على أساس سنوي في صافي الربح وارتفاع بنسبة 91% في سعر السهم.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات «مع إتمام عامنا الأول كشركة مدرجة للاكتتاب العام، نبقى ملتزمين التزاماً راسخاً باستراتيجية النمو التحولية التي وضعناها، والتي ستفتح المجال لتعزيز مكانتنا كشركة مالكة ومُشغلة لأحد أكبر أساطيل الخدمات اللوجستية والبحرية في العالم ودخولها أسواقا جديدة بهدف توسيع حضورها الجغرافي وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة للنمو الذكي وتقديمها خدمات لوجستية بحرية شاملة لقطاع الطاقة».
وأكّد أن الشركة ملتزمة بمواصلة نهج تصاعدي لتوزيعات الأرباح، مع سعيها لزيادة الأرباح السنوية بنسبة لا تقل عن 5% في السنوات المقبلة.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية، سيتم تصويت المساهمين على توزيعات الأرباح النهائية لعام 2023 التي تبلغ 130 مليون دولار «477 مليون درهم» بما يعادل 6.45 فلس للسهم، والذي أوصى بها مجلس إدارة الشركة عند إعلان النتائج المالية للسنة المالية كاملة.
وأعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أن خطة عملها الخاصة بتطبيق معايير الاستدامة في جميع عملياتها تتماشى تماماً مع هدف مجموعة أدنوك لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

أدنوك
أدنوك للإمداد والخدمات
أبوظبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
27 ابريل 2024
طفلان فلسطينيان يقفان وسط أنقاض منزل مدمر في رفح جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تكثيف جهود التوصل إلى هدنة في غزة والحيلولة دون اجتياح رفح
اليوم 01:36
لويد أوستن بمقر البنتاجون في واشنطن دي سي أثناء الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار
اليوم 01:36
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضاعف عدد المواقع التراثية المدمرة في غزة
اليوم 01:35
فريق مسام يواصل عمله لتأمين حياة المدنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. تحذيرات من خطر «الألغام المهاجرة» في موسم الأمطار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©