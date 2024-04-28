غرفة الشارقة تبحث التعاون مع نظيرتها في هونغ كونغ

الشارقة (الاتحاد)

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد اقتصادي من غرفة التجارة العامة لهونغ كونغ علاقات التعاون الاستثماري والشراكات الاقتصادية المتاحة بين الجانبين، والمجالات التي يمكن التركيز عليها لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين في كل من الشارقة وهونغ كونغ، إلى جانب بحث سبل تعزيز وتفعيل العمل المشترك في مجالات وقطاعات اقتصادية رئيسية ومستقبلية، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والعقارات والتجارة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة في مقرها، بمناسبة زيارة وفد هونغ كونغ، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وجوناثان لامبورت، رئيس لجنة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في غرفة التجارة العامة لهونغ كونغ.

وشهد اللقاء بحث الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال من الشارقة وهونغ كونغ لتعزيز المزيد من الشراكات والتنسيق بين المستثمرين ورجال الأعمال لتبادل المعلومات وعرض مجالات التعاون وتعزيز بيئة الاستثمار في كلا الجانبين، لخلق فرص جديدة للأعمال، وضمّ وفد هونغ كونغ مجموعة من الشركات المتخصصة في عدد من القطاعات الاستراتيجية النوعية، مثل الطاقة المتجددة والعقارات، وتجارة المواد الغذائية، والخدمات المالية، وتجارة مواد البناء، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن اللقاء يأتي في إطار عمل غرفة الشارقة على تعزيز العلاقات الاقتصادية وحجم التبادلات التجارية بين إمارة الشارقة والأسواق العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستقطاب شركات هونغ كونغ للعمل في الإمارة، إلى جانب المساهمة في تنمية العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات وهونغ كونغ، والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم التجارة بين الجانبين 7.98 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي 2023، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، لافتاً إلى أن هذه الإحصائيات تعتبر مؤشراً عملياً لما يمكن تحقيقه مستقبلاً، بالاستناد إلى القدرات والإمكانيات الاقتصادية للجانبين، وما يتمتعان به من موقع استراتيجي مهم، حيث تعد هونغ كونغ مركزاً رئيساً في مبادرة الحزام والطريق على مستوى دول آسيا، في حين تمثل الإمارات بوابة رئيسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشاد جوناثان لامبورت بحفاوة الاستقبال، مؤكداً على المكانة الرائدة التي تتصدرها الشارقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأنها وجهة مفضلة لدى مجتمع الأعمال في هونغ كونغ، مشيراً إلى أن لجنة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط هي إحدى لجان المناطق التجارية التابعة للغرفة والمسؤولة عن توفير البرامج والمعلومات لأعضائها الراغبين في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول في مناطق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً التزام اللجنة بمواصلة جهودها لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين هونغ كونغ ومختلف دول العالم، من خلال عقد الملتقيات وتنظيم الفعاليات والاجتماعات، مشيراً إلى أن اللجنة عملت على توسيع شبكة علاقاتها الدولية من خلال الاجتماع مع أكثر من 100 وفد اقتصادي ودبلوماسي.