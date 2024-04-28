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اقتصاد

189 مليون درهم صافي أرباح «المصرف» في 2023

189 مليون درهم صافي أرباح «المصرف» في 2023
29 ابريل 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وحقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 189 مليون درهم إماراتي لعام 2023، مقارنة بأرباح صافية بلغت 132 مليون درهم إماراتي في عام 2022، أي بزيادة قدرها 43%. وقد جاء النمو في صافي الربح نتيجة لتحسُّن الأداء التشغيلي بفضل ميزان الأصول والالتزامات المواتية وارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت ودائع العملاء إلى 14.750 مليون درهم مقارنة بـ14.130 مليون درهم في عام 2022، كما ارتفعت محفظة استثمارات المصرف بنسبة 44% لتصل إلى 3.836 مليون درهم مقارنة بـ2.658 مليون درهم في عام 2022. 
ويُعزى ذلك الارتفاع إلى الزيادة في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وكجزء من إدارة الميزانية العمومية النشطة، ارتفعت القروض بين البنوك إلى 2.042 مليون درهم من 1.792 مليون درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 14%، في حين انخفض صافي القروض والسلف بشكل طفيف إلى 12.901 مليون درهم في عام 2023 من 13.422 مليون درهم في عام 2022 مع استمرار المصرف في التخلُّص من المخاطر وحيازته لأعمال جديدة منتقاة بشكل جيِّد. ولا تزال الميزانية العمومية قوية، حيث تتفوق نسب كفاية رأس المال ومقاييس السيولة بشكل جيد على المتطلبات التنظيمية.
وتعليقاً على النتائج، قال فرحات عمر بن قداره، رئيس مجلس الإدارة: «يسعدني أن أعلن عن تحقيقنا عاماً آخر من النمو الملحوظ في صافي الأرباح، بفضل استراتيجية عملنا الواضحة والمحددة، ومجموعة منتجاتنا المناسبة، وخدمة العملاء الاستثنائية. ويبقى تركيزنا الدؤوب على تقديم المنتجات والخدمات التي تتناسب مع رغبات عملائنا ومواصلة استخدام أحدث التقنيات والخدمات لتعزيز تجربتهم المصرفية».
وأضاف قائلاً: «نتطلع إلى عام 2024 بثقة وتفاؤل، حيث ستوفر العودة القوية إلى النمو عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والتطبيق المستمر لاستراتيجيات المصرف الرقمية واستراتيجية التحول، أساساً قوياً للنمو في المستقبل. وكلنا ثقة بأننا، بدعم من فريقنا المتفاني والمجتهد، سنواصل خدمة عملائنا بفعالية وكفاءة».
وعلق شارلز دوغلاس، الرئيس التنفيذي بالإنابة قائلاً: «نحن فخورون للغاية بمجموعة النتائج القوية التي حققها المصرف في عام 2023، إن هذه النتائج الإيجابية توفّر دليلاً واضحاً على فعالية استراتيجية أعمالنا، والمرونة في أعمالنا الأساسية والتحسين الواضح في جودة الأصول. وكان هذا مدعوماً بميزانية عمومية صحية، وكفاية رأسمال قوية، والتحسن السليم في جودة الأصول، والنجاح في الاستفادة من التكنولوجيا».
وأضاف: «بالنسبة للمستقبل، فإننا سنواصل العمل على تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع قاعدة عملائنا واستراتيجية النمو المستدام.. وإننا واثقون من قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا من خلال الاستفادة من التقدم الكبير الذي حققناه على مدى السنوات الماضية بدعم مستمر من عملائنا وموظفينا المخلصين».

المصرف العربي للاستثمار
القروض
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