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بنك الشارقة مدير إصدار صكوك لصالح بنك الكويت الدولي

بنك الشارقة مدير إصدار صكوك لصالح بنك الكويت الدولي
29 ابريل 2024 00:58

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن بنك الشارقة، عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لأجل 5 سنوات ونصف، لصالح بنك الكويت الدولي (KIB) وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال.
وتعد هذه الصفقة أول إصدار بالدولار الأميركي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال من دولة الكويت منذ عام 2021، وتمثل الإصدار الثالث لبنك الكويت الدولي في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار الأميركي. 
يأتي ذلك بعد إصدارين ناجحين لصكوك ضمن الشريحتين الأولى والثانية لقاعدة رأس المال في عامي 2019 و2020 على التوالي. 
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لدى بنك الشارقة: «نحن سعداء بلعب دور فعال في هذا الإصدار لصالح بنك الكويت الدولي. وتعكس مشاركتنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة بتوفير حلول تمويل مبتكرة تتماشى مع احتياجات عملائه الكرام. كما تظهر أيضاً كفاءتنا في قيادة صفقات أسواق رأس المال على الصعيد الإقليمي».

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