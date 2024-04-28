مدير العمليات في «إثارة» لـ«الاتحاد»: زخم الفعاليات يعزز انتعاش السياحة في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تحتضن إمارة أبوظبي فعاليات مبتكرة وتفاعلية تناسب جميع الفئات من عائلات وسياح وأفراد خلال العام الجاري، بما يعزز انتعاش القطاع السياحي بالإمارة، حسب سالم علي السليماني مدير عمليات الفعاليات في شركة «إثارة». وقال السليماني لـ «الاتحاد» إن فعاليات «إثارة» المقامة في جزيرة ياس استقطبت نحو 1.3 مليون زائر خلال العام الماضي. وقال السليماني لـ «الاتحاد»: إن فعاليات «إثارة» المقامة في جزيرة ياس استقطبت نحو 1.3 مليون زائر خلال العام الماضي. واستضافت «إثارة»، الشركة المتخصصة في مجال تنظيم الفعاليات وإدارة المرافق، أكثر من 100 فعالية في مجموعة من أشهر المواقع التابعة لها، بما في ذلك الاتحاد أرينا، وحلبة مرسى ياس، والاتحاد بارك، ومركز ياس للمؤتمرات.

وقال السليماني: إن أبوظبي مستمرة في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والاستثمار في بناء البنية التحتية والمواقع لعقد تلك الفعاليات، مؤكداً أن جزيرة ياس تمتلك مواقع رئيسية لعقد الفعاليات الدولية، وفي مقدمتها حلبة مرسى ياس، والاتحاد أرينا، والاتحاد بارك، ومركز ياس للمؤتمرات.وأكد السليماني أن تأسيس شركة «إثارة» أحدث نقلة نوعية في مجال الفعاليات، حيث تضم المئات من الموظفين ممن لديهم خبرات طويلة في مجال الفعاليات والقدرة على استضافة فعاليات عالمية. وأشار إلى أن «إثارة» انبثقت من تاريخ طويل في تنظيم الفعاليات، حيث تم تنظيم 700 فعالية رئيسية خلال 16 عاماً واستقطاب أكثر من 16 مليون زائر، منها فعاليات عالمية كبرى مثل «الفورمولا1».

وتأسست شركة «إثارة» نتيجة ضم وتوحيد أعمال وأنشطة شركتين رائدتين في قطاع الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وهما شركة «فلاش» للترفيه وشركة «أبوظبي لإدارة رياضة السيارات».

وأضاف السليماني: «نعمل مع شركائنا من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وميرال وغيرها للاستمرار في استضافة فعاليات كبرى، منها بطولة «يو إف سي»، إضافة إلى أنه تتم استضافة سباق فريد من نوعه لسيارات القيادة الذاتية في حلبة مرسى ياس في الوقت الحالي، والذي يؤكد قدرتنا على تسخير الذكاء الاصطناعي، وتوفير الموارد والمرافق اللازمة والمهارات وكافة الاحتياجات لاستضافة مثل هذا الحدث، فضلاً عن التعاون مع الدائرة في تنظيم معرض منار أبوظبي في عدد من الجزر بالإمارة». وأوضح أن «إثارة» تعمل مع شركائها في تطوير الفعاليات في أبوظبي وإثراء أجندة الفعاليات، بالإضافة إلى وضع الأفكار المبتكرة والخطط لاستقطاب فعاليات جديدة، وخلق فرص تفاعلية لجميع فئات المجتمع، سواء كانت تجارب ثقافية أو فنية أو تعليمية أو ترفيهية أو رياضية، وغيرها. وأشار السليماني إلى أهمية قطاع الفعاليات في تنشيط السياحة وجذب الزوار من خلال تقدم فعاليات بتجارب متكاملة للزوار، مؤكداً أنه لتعزيز تجارب السياح القادمين لحضور الفعاليات، تعكف «إثارة» على تنظيم عروض تشمل زيارة لمتحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن. وأكد السليماني على أهمية وجود الكوادر الوطنية في قطاع الفعاليات، حيث تستقطب الشركة العديد من المتطوعين الإماراتيين في تنظيم الفعاليات ودعمها لتقديم ثقافة الوطن وتراثه والضيافة الإماراتية للزوار والسياح. وأضاف: «نحرص دائماً على وجود الطابع الثقافي والضيافة الإماراتية في الفعاليات التي يتم تنظيمها»

وحول مركز ياس للمؤتمرات، أكد السليماني أن المركز يستقطب المؤتمرات والاجتماعات للجهات الحكومية والخاصة، ويتميز بمرونته وقدرته على استضافة مؤتمرات واجتماعات كبرى.