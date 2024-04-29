الإثنين 29 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة

الذهب
29 ابريل 2024 09:11

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.وانخفضت أسعار الذهب مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأميركية هذا العام.

 

وبحلول الساعة 09:22 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.22 في المائة أو ما يعادل 5.02 دولار ليصل إلى 2333.19 للأونصة.

 

أخبار ذات صلة
4 مسارات ترسم التوجهات المستقبلية لأسعار «الذهب»
الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع

ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.12 في المائة أو ما يعادل 2.95 دولار لتصل إلى 2344.2 دولار للأونصة.

 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.16 في المائة إلى 27.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنحو 0.43 في المائة إلى 928.5 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.02 في المائة إلى 961.28 دولار.

 

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
أمطار(أرشيفية)
علوم الدار
الأرصاد: حالة الطقس المتوقعة اليوم
اليوم 08:24
أرشيفية
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بإجراءات السلامة أثناء المطر
اليوم 09:49
النصر «أزرق» وشباب الأهلي «أحمر» في نصف نهائي الكأس
الرياضة
النصر «أزرق» وشباب الأهلي «أحمر» في نصف نهائي الكأس
اليوم 15:13
بحوث علمية واعدة لطلبة كلية ليوا في الصحة والاستدامة والذكاء الاصطناعي
علوم الدار
بحوث علمية واعدة لطلبة كلية ليوا في الصحة والاستدامة والذكاء الاصطناعي
اليوم 15:09
مركز "المستقبل" يشارك في "أبوظبي الدولي للكتاب" بـإصدارات جديدة
علوم الدار
مركز "المستقبل" يشارك في "أبوظبي الدولي للكتاب" بـإصدارات جديدة
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©