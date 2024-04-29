الذهب يتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.وانخفضت أسعار الذهب مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأميركية هذا العام.

وبحلول الساعة 09:22 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.22 في المائة أو ما يعادل 5.02 دولار ليصل إلى 2333.19 للأونصة.

ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.12 في المائة أو ما يعادل 2.95 دولار لتصل إلى 2344.2 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.16 في المائة إلى 27.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنحو 0.43 في المائة إلى 928.5 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.02 في المائة إلى 961.28 دولار.