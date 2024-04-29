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اقتصاد

"الطيران المدني": توسعة مطار آل مكتوم تعكس النظرة المستقبلية للقيادة

شعار "الطيران المدني"
29 ابريل 2024 12:16

أكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، عن المرحلة الثانية من توسعة مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال" باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم يعكس النظرة المستقبلية للقيادة الرشيدة والتي منذ أن عرفناها وهي تسابق الزمن بمشاريع نوعية كبرى تعود بفوائد جمة على الدولة واقتصادها.

 

وأضاف السويدي أن هذا الإعلان يؤسس لاستمرارية ريادة دبي باعتبارها تضم أكبر مطار في حركة المسافرين الدوليين ويضعه في مكان يزاحم فيه كبرى محطات الشحن الجوي في العالم ويضع أهدافا واضحة وطموحة لزيادة الأرقام خلال العقد القادم.

 

وأوضح أن لدى الهيئة رصيد من التجارب والكفاءات والخبرات التي بإمكانها مواكبة مشاريع المطار من حيث تسريع إجراءات الترخيص وفقاً للمعايير التي وضعتها الهيئة والمتوائمة مع المعايير الدولية لترخيص المطارات.

 

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وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني ستقوم بتهيئة البيئة التنظيمية لمواكبة التقنيات الحديثة التي سيتم استخدامها في المطار وبالتنسيق مع مؤسسة مطارات دبي والشركاء الاستراتيجيين.

 

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" اعتمد أمس، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمر بالبدء الفوري في تشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم، بحيث سيكون مطار آل مكتوم الدولي الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر. 

 

المصدر: وام
هيئة الطيران المدني
محمد بن راشد
مطار آل مكتوم الدولي
دبي
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