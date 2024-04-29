1.5 مليار درهم صافي أرباح «الدار العقارية» في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح شركة الدار العقارية بنسبة 87.8% ليصل إلى 1.57 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 835.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.وبلغت إيرادات الشركة 5.6 مليار درهم في الربع الأول 2024 مقابل إيرادات قدرها 3.056 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2023 بنمو 83%.

وبلغت مبيعات المشاريع التطويرية 6.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 39% على أساس سنوي مع إطلاق 3 مشاريع جديدة في الربع الأول. وحققت المشاريع التطويرية معدل تشغيل قياسي من خلال التحصيل الفعّال للإيرادات المتراكمة التي بلغت 38.1 مليار درهم.

وشكّل الطلب المتنامي من قبل المشترين الدوليين والمقيمين 75% (ما يعادل 4.6 مليار درهم) من مبيعات الشركة في دولة الإمارات. وبلغت استثمارات الدار في أصول «التطوير والاحتفاظ» 5 مليارات درهم في القطاعات التجارية وأصول التجزئة والأصول اللوجستية في أبوظبي لتعزيز محفظة الدخل المتكررة.

وتتمتع الدار بمركز سيولة قوي يبلغ 4 مليارات درهم كأرصدة نقدية غير مقيّدة، بالإضافة إلى 6 مليارات درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «يضمن المركز المالي القوي لدولة الإمارات، والمدعوم باستمرار الاستثمارات المحلية والقدرة على اجتذاب الأعمال والشركات ورؤوس الأموال الدولية، زخماً إيجابياً ونمواً اقتصادياً على المدى البعيد. وفي ضوء هذه البيئة المواتية لازدهار الأعمال، طوّرت الدار العقارية نموذج أعمال فريداً ساهم في الارتقاء بمكانة الشركة بشكلٍ ملحوظ. وحققنا توازناً قوياً بين الدخل المتكرر ومبيعات المشاريع التطويرية، ونواصل إعادة تدوير رأس المال بشكل فعّال لتوظيفه في فرص نمو جديدة. وسنواصل توسيع منصتنا الفريدة والمتنوعة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تعزيز الأرباح وخلق قيمة أكبر للمساهمين».

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تعكس النتائج الاستثنائية التي حققتها الدار خلال الربع الأول قوة السوق العقاري في دولة الإمارات، وخاصة في أبوظبي، حيث تساهم الجاذبية المتزايدة للإمارة كوجهة استثمار عالمية في مسار نمونا. وتواصل الدار بلوغ مستويات جديدة من النمو خلال الربع الأول من 2024 بفضل أداء المشاريع التطويرية، حيث حققنا معدلات تشغيل مرتفعة مع تسجيل إيرادات تراكمية تتجاوز قيمتها 38 مليار درهم. وتواصل محفظتنا الاستثمارية نموها القوي في ضوء الأسس الاقتصادية الداعمة، كما فاقت عمليات الاستحواذ التي قمنا بها توقعاتنا الأولية وساهمت بشكل فعال في النتائج المالية. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو هذا العام بالاستناد إلى خبرتنا الواسعة في مجال التطوير العقاري وقدرتنا على اغتنام فرص جديدة لتوسيع محفظة الدخل المتكرر لدينا».