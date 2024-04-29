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اقتصاد

«الإمارات الإسلامي» يطلق «الصكوك الجزئية» للمستثمرين الأفراد

«الإمارات الإسلامي» يطلق «الصكوك الجزئية» للمستثمرين الأفراد
29 ابريل 2024 14:56

دبي (الاتحاد)
أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي»، عن إطلاق المنتج الجديد المبتكر «الصكوك الجزئية» لتلبية احتياجات المستثمرين الأفراد. حيث يتيح هذا المنتج الحصري للمتعاملين إمكانية الوصول إلى أسواق الصكوك الدولية بحد أدنى للاستثمار يصل إلى 25,000 دولار أمريكي.
ويتطلب سوق الصكوك الدولية عادة حداً أدنى للاستثمار يبلغ 200,000 دولار أمريكي، بما يشكل تحدياً للمستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى دخول أسواق الصكوك. ويمكن للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى أسواق الصكوك بمبالغ استثمارية أصغر الاستفادة من «الصكوك الجزئية» المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتيح لهم تنويع محفظتهم الاستثمارية وإنشاء مصدر دخل بديل.

ويتمتع المستثمرون بحرية إنشاء محافظ صكوك مخصصة تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية من خلال «الصكوك الجزئية» بناءً على رغبتهم في المخاطرة والعوائد المرجوة والتصنيفات الائتمانية وغيرها من المعايير الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مستثمرو «الصكوك الجزئية» بالمرونة اللازمة لتسييل أو تصفية استثماراتهم عن طريق بيعها من خلال «الإمارات الإسلامي»، بما يضمن وصولهم إلى الأموال عند الحاجة.

ويعد الإمارات الإسلامي أول مصرف إسلامي في المنطقة يطلق هذه الفئة الاستثمارية، بما يوفر العديد من المزايا للمستثمرين، منها على سبيل المثال فرص تنويع الاستثمارات، بما يتيح لهم توزيع المخاطر عبر مختلف جهات إصدار الصكوك والقطاعات وفترات الاستحقاق، مما يسهم في تحسين استقرار ومرونة محافظهم الاستثمارية.

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وبهذه المناسبة، قال محمد الهادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «نحن فخورون بكوننا أول مصرف إسلامي في المنطقة يقدم هذا المنتج المالي المبتكر مثل 'الصكوك الجزئية'، بما يعزز مكانتنا كمؤسسة مالية متطورة تستشرف المستقبل مع الالتزام بتزويد المتعاملين بأفضل المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي إطلاقنا للصكوك الجزئية متوافقاً مع هذه الرؤية».


ومن جانبه، قال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: «تتيح 'الصكوك الجزئية' للمستثمرين الاستمتاع بمزايا ملكية الصكوك مع إدارة المخاطر، فضلاً عن دعم أهدافهم الاستثمارية وتعزيز التمكين المالي الشامل. وباعتبارنا مصرفاً رائداً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، يسعدنا أن نوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق الدخل المنتظم من خلال بداية استثمارية أقل وفتح فرص مالية جديدة لهم».

مصرف الإمارات الإسلامي
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