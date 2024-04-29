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اقتصاد

«الأوراق المالية» تمدد الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء

مقر هيئة الأوراق المالية
29 ابريل 2024 16:04

أبوظبي (وام)

قررت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، تمديد الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة.وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه سيتم تمديد الإعفاء من الرسوم المقررة للتسجيل لدي الهيئة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الصادر سابقاً، وذلك بالنسبة لطلبات التسجيل المقدمة خلال العام الجاري، مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 5 لسنة 2023 بشأن تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج.
ويدعم هذا القرار من جهود الهيئة لتشجيع الشركات على التوجه نحو إصدار السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لتمويل المشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ويشجع أيضاً المستثمرين والشركات على تبني فرص استثمارية صديقة للبيئة.
كان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافق في يونيو الماضي على مقترح تعفي بموجبه الهيئة الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن سنة 2023.
يهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
يذكر أن رسم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج مقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة بنسبة 0.01% من قيمة الإصدار وبحد أقصى 30 ألف درهم.

هيئة الأوراق المالية والسلع
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