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اقتصاد

8 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

8 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية
30 ابريل 2024 01:03

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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تمكنت أسواق الأسهم المحلية من تحقيق مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة  8 مليارات درهم خلال جلسة التداولات، أمس، وسط تدفق سيولة بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار درهم للتداولات في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين.
وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة ارتفاعاً بلغت قيمته 6 مليارات درهم خلال جلسة أمس، لترتفع القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 2.77 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 2.764 تريليون درهم بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.
وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن تداولات المستثمرين الأجانب سجلت محصلة إيجابية بلغت قيمتها نحو 47.4 مليون درهم صافي شراء، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقارب 34% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي أمس.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.23% تعادل زيادة بقيمة 21 نقطة، ليغلق المؤشر العام على مستوى 9063.31 نقطة أمس مقارنة مع 9042.28 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
وبلغت قيمة التداول في السوق 952 مليون درهم تم تداولها من خلال 17.7 ألف صفقة، أبرمت على أسهم الشركات المدرجة بالسوق، وتم من خلالها تداول 287 مليون سهم.
وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة تداولاتها نحو 200 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على  مستوى 399.5 درهم للسهم، مستقراً دون تغيير مقارنة مع إغلاقه السابق، تلاها التداولات على سهم «ألفا ظبي» بقيمة 73 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 14.16 درهم بانخفاض نسبته 0.14%، ثم التداولات على أسهم «الدار العقارية» بقيمة 72 مليون درهم، والتي أغلق سهمها على سعر 5.36 درهم، مرتفعاً بنسبة 4.08%.
واستقطب سهم مجموعة ملتيبلاي 57.4 مليون درهم، وأغلق على انخفاض بنسبة 0.84% عند مستوى الإغلاق البالغ 2.35 درهم للسهم.

سوق دبي 
ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي أيضاً بقيمة 2 مليار درهم تقريباً لتبلغ 711 مليار درهم، وفقاً لأسعار إغلاق يوم أمس مقارنة مع 709 مليارات درهم في نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي. وسجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3% ليغلق على سعر 4160.66 نقطة، أمس، مقارنة مع 4148 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وبلغ حجم التداولات في سوق دبي المالي 149 مليون سهم، قيمتها 336 مليون درهم تم تداولها من خلال إبرام 9500 صفقة تقريباً خلال الجلسة.
وتصدرت التداولات على سهم شركة إعمار العقارية قائمة الشركات الأكثر تداولاً بقيمة 98 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى 8.14 درهم مستقراً دون تغيير مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق. تلته التداولات على سهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 38 مليون درهم والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.299% عند مستوى 16.80 درهم للسهم.
واستقطب سهم مجموعة جي إف إتش نحو 35 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 1.06 درهم مرتفعاً بنسبة 0.952%.
وبلغت قيمة التداولات على أسهم بنك دبي الإسلامي نحو 34 مليون درهم، وأغلق السهم أيضاً على ارتفاع بنسبة 1.091% عند مستوى 5.56 درهم للسهم.

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