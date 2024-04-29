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اقتصاد

الإمارات تشارك شيربا مجموعة بريكس

وفد الدولة خلال الاجتماع (من المصدر)
30 ابريل 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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شارك سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وشيربا دولة الإمارات لمجموعة بريكس، في اجتماع الشيربا الثاني لمجموعة بريكس في العاصمة الروسية موسكو. وسلط الاجتماع الضوء على سبل تعزيز عملية تكامل الأعضاء الجدد في المجموعة.
وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد دولة الإمارات عدداً من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي كل من روسيا الاتحادية والهند وإثيوبيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، حيث تم خلالها بحث العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك ضمن إطار مجموعة بريكس.
يذكر أن دولة الإمارات قد تلقت دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس في أغسطس 2023، وانضمت إلى المجموعة ضمن فئة العضوية الكاملة بداية العام الجاري، وذلك إلى جانب كل من مصر وإيران وإثيوبيا، حيث تضم المجموعة بالأساس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

مجموعة بريكس
الإمارات
اجتماع الشيربا
سعيد مبارك الهاجري
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