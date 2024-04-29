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اقتصاد

«موانئ أبوظبي» تستكشف الفرص الاستثمارية في الكويت

سيف المزروعي
30 ابريل 2024 01:03

الكويت (وام)

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أكد سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، أن المشاركة في معرض وملتقى الشركات الإماراتية الذي عقد في الكويت على مدار يومي 28 و29 أبريل الجاري استهدفت استكشاف الفرص الاستثمارية في السوق الكويتية، وإبراز خدمات وقدرات موانئ أبوظبي في القطاع، مشيراً إلى التعاون الاستراتيجي الوثيق الذي يربط المجموعة بنظيرتها الكويتية في ظل العلاقات الثنائية التي تشهد تقدماً مستمراً وتوسعاً في العمليات التجارية.
وقال المزروعي: «لدينا بعض العمليات التي نقوم بها في بعض القطاعات خاصة في موانئ الكويت، لتزويدها ببعض الخدمات الموجودة في موانئ أبوظبي.. نستهدف خلال المرحلة المقبلة تسهيل التعاون والربط في المواضيع المتعلقة بالتوريد والتصدير وإعادة التصدير من وإلى الكويت أو دولة الإمارات أو حتى التوزيع في مختلف دول العالم».
وأشار إلى ريادة الأسطول البحري لموانئ أبوظبي الذي يضم نحو أكثر من 200 باخرة وحاويات شحن بالآلاف وبمختلف الأنواع تخصصية وعامة، مؤكداً العمل على زيادة الأسطول ووصف موانئ أبوظبي بأنها منطقة استثنائية تربط العالم أجمع.

موانئ أبوظبي
سيف المزروعي
الكويت
الإمارات
الإمارات والكويت
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