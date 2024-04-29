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اقتصاد

عبدالله المزروعي: معرض وملتقى الشركات الإماراتية بالكويت يعزز التعاون بين البلدين

عبدالله المزروعي: معرض وملتقى الشركات الإماراتية بالكويت يعزز التعاون بين البلدين
30 ابريل 2024 01:03

الكويت (وام)
قال عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن معرض وملتقى الشركات الإماراتية الذي عقد على مدى يومي 28 و29 أبريل الجاري في الكويت من شأنه تحفيز وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

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وأوضح المزروعي على هامش الحدث الذي اختتم أمس، تحت شعار «استكشاف الفرص في السوق الكويتية» أن عدداً من الشركات الكويتية والإماراتية اتخذت خطوات فعلية لتعزيز التعاون المشترك في القطاعات النوعية منها الطيران والخدمات الصحية. وأكد أهمية النتائج والمخرجات التي حققها المعرض والملتقى على مدار يومين وتضمنت ضرورة متابعة الخطوات ما بعد الحدث وتبادل الزيارات الأخوية والتجارية لإثراء القطاع الاستثماري والتجاري في البلدين الشقيقين.
وقال رئيس اتحاد غرف الإمارات في هذا الإطار: «تربطنا مع الكويت علاقة مميزة، وهذا ما لمسناه في الحدث من رغبة من الطرفين لتطوير مسارات التعاون وتطوير الاستثمار بين البلدين».
وأكد أن السوق الإماراتي يحتل المرتبة الأكبر من ناحية الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الإنجازات والتطور ونوه بعمق العلاقات المشتركة التي تربط اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

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