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اقتصاد

12.2 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت خلال الربع الأول

النيادي متحدثاً خلال الملتقى (وام)
30 ابريل 2024 01:03

الكويت (وام)

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قال الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت، إن التبادل التجاري بين البلدين يواصل النمو، حيث بلغت قيمته نحو 12.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك بحسب البيانات الأولية، متوقعاً أن تشهد السنة الحالية نمواً كبيراً في حجم الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
ولفت سفير الدولة لدى الكويت خلال أعمال اليوم الأول من معرض وملتقى الشركات الإماراتية الذي اختتم أمس في الكويت، إلى التنافسية التي تحظى بها الشركات الإماراتية وقدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق، وعلى تلبية توقعات المستهلكين والشركاء في السوق الكويتية.
وقال: «لدينا عدد من الشركات الإماراتية التي تصدر إلى السوق الكويتية، مثل شركة «دوكاب» من شركة «حديد الإمارات أركان»، ومجموعة «موانئ أبوظبي»، و«سند»، وهناك العديد من الشركات الجديدة التي ترغب في دخول السوق الكويتية، مثل شركات الأمن الغذائي والشركات المختصة بالتقنيات والتكنولوجيا».
وأوضح أنه بجانب التواجد الكبير للشركات الإماراتية في الكويت من مختلف القطاعات، هناك العديد من الصادرات الإماراتية التي تلبي احتياجات السوق الكويتية كالحديد والكابلات والبضائع التي تدخل وتلبي متطلبات البنية التحتية في الكويت.
وأضاف أنه خلال اليوم الأول تم عرض قدرات الشركات المتواجدة في الحدث والنظر في متطلبات الدخول للسوق الكويتية من خلال الجهات المعنية والتشريعية بدولة الكويت الشقيقة، متطلعاً لزيادة التعاون والمساهمة في دخول عدد أكبر من الشركات ومنتجات إماراتية أكثر إلى السوق الكويتية.
وعن المعرض والملتقى، قال: «جاءت فكرة الحدث بناء على تواصل سفارة الإمارات مع المستثمرين والمصنعين في البلدين الشقيقين، حيث وجدنا أن هناك فجوة تأتي من عدم وضوح بعض المتطلبات التشريعية التي تحفز الاستثمار في الكويت، ومن خلال هذا المعرض والملتقى نسعى لأن يكون هناك حوار بين الشركات الإماراتية التي ترغب في دخول السوق الكويتية، وهيئة تشجيع الاستثمار في الكويت والهيئة العامة للصناعة، التي يتم من خلالها الحصول على الأراضي الصناعية والقوى العاملة».

الإمارات والكويت
الإمارات
الكويت
مطر النيادي
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