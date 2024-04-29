95.6 مليون درهم أرباح «سوق دبي المالي» في الربع الأول

دبي (الاتحاد)

أعلن سوق دبي المالي، اليوم، عن نتائجه المالية الموحدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس من العام الحالي 2024، والذي شهد تحقيق صافي أرباح قبل الضريبة بلغت 95.6 مليون درهم، بنسبة ارتفاع 171%، بالمقارنة مع صافي أرباح الفترة المماثلة مع العام الماضي 2023، والتي بلغت 35.3 مليون درهم.

كما ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة لسوق دبي المالي بنسبة 64 % لتصل إلى 148.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، مقارنة مع 90.1 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023.

وتوزعت الإيرادات بواقع 62.5 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و85.6 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى، في حين بلغ إجمالي النفقات عدا الضريبة 52.5 مليون درهم مقابل 54.8 مليون درهم عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتخطت قيمة التداول في سوق دبي المالي إلى أكثر من 25 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 19 مليار درهم في الربع المماثل من عام 2023.

وقال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: " مع الإعلان عن نتائج سوق دبي المالي للربع الأول من عام 2024، فإننا نفخر ببدايتنا القوية لهذا العام، خاصة مع الإدراج الناجح لـشركة "باركن ش.م.ع"، كأول اكتتاب لهذا العام 2024، مما يحقق التزامنا لجذب المزيد من الإدراجات المميزة للسوق وتعزيز النمو والتنويع داخل السوق. من ناحية أخرى، عزز الأداء الرائع للمؤشر العام لسوق دبي المالي ثقة السوق في توجهنا الاستراتيجي، حيث سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 4.59%. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 6% قياساً إلى مستواها في نهاية عام 2023 لتصل إلى 730 مليار درهم. ويشيد مجلس الإدارة بالمبادرات الاستباقية التي تم اتخاذها لإعادة تشكيل أسواقنا ووضع دبي في طليعة القطاع المالي العالمي".

وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي في السوق من خلال حصة سوقية بلغت 47% من قيمة تداولاته خلال الربع الأول، بصافي استثمار بلغت قيمته 1.3 مليار درهم كمحصلة شراء، في حين بلغت نسبة ملكيتهم 20% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية مارس 2024. وفي السياق ذاته، بلغت حصة المؤسسات الاستثمارية 65% من إجمالي قيمة التداول بصافي استثمار قدره 717 مليون درهم كمحصلة شراء. علاوة على ذلك، استقطب سوق دبي المالي خلال الربع الأول من العام الحالي 44259 مستثمراً جديداً، منهم 85% من المستثمرون الأجانب. وتعكس هذه الأرقام ثقة المشاركين في السوق واهتمامهم القوي بفرص التداول والاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

من جانبه قال حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "عزز الأداء القوي لسوق دبي المالي في الربع الأول من عام 2024 من مكانتة كسوق مالي رائد في المنطقة، ويدفعه لمواصلة الجهود نحو تحقيق التميز وضمان تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه ولجميع الأطراف المعنية”، مؤكداً أن مكانة سوق دبي المالي تؤهله لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والمُضي نحو مستقبل واعد يلتزم فيه بتحقيق قيمة مستدامة لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة.