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الذهب يخسر في المعاملات الفورية

الذهب يقترب مجدداً من 2200 دولار في المعاملات الفورية
30 ابريل 2024 12:52

 تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 20 دولاراً في المعاملات الفورية.

 

وبحلول الساعة 12:32 ظهراً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.89 في المائة أو ما يعادل 20.72 دولار ليصل إلى 2314.91 للأونصة.

 

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وهبطت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 1.36 في المائة أو ما يعادل 31.95 دولار لتصل إلى 2325.7 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 2.6 في المائة إلى 26.94 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو 1.01 في المائة إلى 951.7 دولار، فيما انخفض البلاديوم 1.75 في المائة إلى 959.53 دولار. 

 

المصدر: وام
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