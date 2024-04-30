"أبوظبي العقاري" ينقل قاعات التصرفات العقارية وخدمة العملاء إلى مقره الرئيسي

نقل مركز أبوظبي العقاري مركز التصرفات العقارية، وقاعة خدمة العملاء، التابعَيْن له، إلى مقره الجديد في منطقة المركزية في أبوظبي، في إطار سعيه إلى تعزيز تجربة العملاء لجميع الجهات المعنية في المنظومة العقارية.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تتبع أبوظبي استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاعها العقاري ليغدو بين أكثر القطاعات مرونة وجاذبية من الناحية التجارية والتطوُّر المستدام على مستوى العالم. وسيكون عام 2024 عاماً بالغ الأهمية للإمارة، فنحن نتطلَّع إلى التعاون مع مختلف الجهات المعنية لرسم ملامح مستقبل القطاع فيها. وتجسِّد خطوة نقل مركز التصرفات العقارية، وقاعة خدمة العملاء نهجَنا الفريد لترسيخ بيئة عقارية تواكب احتياجات المستقبل، وتركِّز على خدمة الجهات المعنية وتلبية احتياجاتها».

وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «تعدُّ هذه خطوة بالغة الأهمية لمركز أبوظبي العقاري، وتندرج ضمن مساعيه المستمرة لخدمة ودعم جميع المعنيين بالقطاع العقاري عالمي المستوى في الإمارة. إنَّ وجود مركز التصرفات العقارية، وقاعة خدمة العملاء تحت سقف واحد يوفِّر مستويات أعلى من القيمة والكفاءة والراحة للمعنيين على مستوى المنظومة العقارية».

وتجوَّل كبار المسؤولين لدى المركز ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، في المقر الجديد. ويقدِّم مركز أبوظبي العقاري مجموعة متكاملة من الخدمات سهلة الوصول، مُصمَّمة لتلبية احتياجات العملاء المتعلقة بالتصرفات العقارية في الإمارة. ويمكن الوصول إلى هذه الخدمات إمّا شخصياً وإمّا عبر الإنترنت من خلال منصة «تمّ»، التي طُوِّرَت بالتعاون مع حكومة أبوظبي الرقمية.